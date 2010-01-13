Кабмин изменил порядок принятия в эксплуатацию объектов

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов.

Об этом говорится в постановлении №1424 от 29 декабря 2009 года, текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно изменениям, принятие в эксплуатацию завершенных строительных объектов осуществляется на основании сертификата соответствия, который выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция и ее территориальные органы.

Основаниями для отказа в выдаче сертификата соответствия являются: неподача документов, выявление недостоверных данных в документах, несоответствие завершенного объекта согласованной и утвержденной проектной документации на строительство объекта и требованиям государственных строительных норм.

В случае принятия решения об отказе в выдаче сертификата соответствия заказчику или уполномоченному им лицу отправляется на протяжении двух рабочих дней сообщение о принятии решения с обоснованием причин отказа и рекомендациями по устранению выявленных нарушений.

Споры, связанные с выдачей сертификата соответствия или отказа в его выдаче, решаются в судебном порядке.

Сертификат соответствия является основанием для заключения договоров о поставке на принятые в эксплуатацию объекты необходимых для их функционирования ресурсов – воды, газа, тепла, электроэнергии, включения данных об объекте в государственную статистическую отчетность и оформления права собственности на объект.

Как сообщал УНИАН, Порядок принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов был утвержден Кабинетом министров Украины 8 октября 2008 года (постановление №923).