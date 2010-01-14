Дубай больше не ведет высотное строительство

Тысячи подъемных кранов оказались невостребованными в мировой столице небоскребов Дубае в связи с прекращением высотного строительства в эмирате, сообщает РИА Новости.

Количество башенных кранов в Дубае сократилось вдвое, а новых заказов от строителей их изготовителям не поступало в течение нескольких месяцев, сообщает в среду Arabian Business.

"В течение последних месяцев это - ноль, мертвый сезон", - сказал управляющий директор Manitowoc Cranes Дэвид Семпл, относительно числа заказов, которые компания получила от Дубая.

По его словам, декабрь 2008 года был поворотным моментом. С тех пор компания ведет бизнес преимущественно вне Объединенных Арабских Эмиратов. По прогнозам аналитиков компании, в 2010 году самым большим рынком обещает стать Саудовская Аравия.

Однако компания не спешит покидать Дубай в надежде на перемены к лучшему уже в обозримом будущем.

В течение ряда лет, когда Дубай испытывал строительный бум, сообщалось, что четверть всех подъемных кранов, работающих в мире, находились в Дубае. Иногда в сообщениях прессы эта цифра "возрастала" до трети.

Этот городской миф, рожденный в Дубае, уже был разоблачен многими экспертами, но доля истины в нем есть, говорит Семпл.

Не найдя никакой статистики относительно числа подъемных кранов в эмирате, несколько лет назад, Семпл, объезжая Дубай и его окрестности, подсчитал число кранов, работающих на площадках. Тогда он насчитал две тысячи кранов, сейчас, по его оценке, их число уменьшилось вдвое.

Пик производства подъемных кранов в Объединенных Арабских Эмиратах пришелся на середину 2007, говорит Семпл.

Во времена строительного бума изготовитель поставлял заказчикам в ОАЭ 10-20 подъемных кранов в месяц, в основном в Дубае.

Однако в связи с кризисом, затронувшим в значительной степени рынок недвижимости в Дубае, цены на недвижимость упали почти вдвое, и множество проектов было заморожено.

Стройка заморожена в тех районах Дубая, где не успели создать инфраструктуру, жилье в таких районах больше не покупают, сказал РИА Новости исполнительный директор работающей на рынке недвижимости ОАЭ компании IMEX Real Estate.

"Никому не нужны готовые здания, расположенные среди песков, потому что все понимают, что кризис не бывает мгновенным, и строительство там наверняка продолжится, но это может занять не один год", - полагает эксперт.

В районах, популярных среди жителей Дубая и зарубежных инвесторов, с развитой инфраструктурой таких, как Дубай Марина, в окрестностях самого высокого небоскреба в мире Бурдж Халифа наблюдаются активные строительные работы, в основном близкие к завершению, в то время как в других районах заметно, что строительные площадки пустуют, башенные краны бездействуют, передает корреспондент РИА Новости.

По данным дубайских риэлтеров, в районах Дубай Марина, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Бурдж Дубай Даун Таун уже наметился некоторый рост цен на жилье, цены "отыграли" 5-10% после обвального падения цен в прошлом году.

В июле 2008 года дубайский исследовательский центр Proleads Group сообщил, что более 400 проектов в ОАЭ общей стоимостью свыше 300 миллиардов долларов были заморожены или полностью прекращены.