ЖЭКи Киева получили бюджетное финансирование

Коммунальные предприятия Киева “Киевпастранс”, “Киевдорсервис” и “Житлоинвестбуд-УКБ” получили бюджетное финансирование после вмешательства прокуратуры столицы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г. Киева, во исполнение Указа Президента Украины «О безотлагательных мерах по нормализации казначейского обслуживания местных бюджетов» от 25 декабря 2009 г. и в соответствии с поручением генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО ведомством была проведена проверка в столичном Главном управлении Государственного казначейства Украины.

По ее результатам указанному управлению было внесено предписание об обеспечении проведения расходов получателей бюджетных средств названных коммунальных предприятий столицы.

Как информируют в прокуратуре, на данный момент предписание выполнено, указанным предприятиям проведены расходы на сумму более 20 млн. грн.