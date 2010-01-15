Команда Черновецкого передала в частные руки 1,5 тыс.га зеленых зон

За почти 4 года пребывания у власти команда мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО передала в частное пользование или собственность 1,5 тысяч гектаров зеленых зон столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Блока Кличко в Киевском городском совете, об этом заявил ее лидер Виталий КЛИЧКО сегодня во время выезда вместе с другими депутатами фракции на земельный участок на улице Андрея Малышко, напротив универмага «Детский мир», где недавно вырубили свыше 100 столетних деревьев.

«К сожалению, мы наблюдаем не единичные случаи варварского уничтожения зеленых насаждений Киева. За годы пребывания у власти команда мэра передала в частные руки 1,5 тысячи гектаров зеленых зон. Это при том, что в Программе по озеленению столицы на 2005-2010 годы их общая площадь определена в размере 5,5 тысячи гектаров. То есть, ЧЕРНОВЕЦКИЙ фактически уничтожил свыше 1/5 всех зеленых зон города», - сказал В.КЛИЧКО.

Он отметил, что депутаты его Блока будут требовать ввести мораторий на выруб деревьев в Киеве.

По словам В.КЛИЧКО, его фракция еще в 2008 году подготовила проект решения «О создании новых территорий зеленых насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров) г. Киева». Настоящий документ, по убеждению лидера фракции, мог бы существенно улучшить ситуацию с озеленением столицы и остановить масштабную вырубку деревьев, но власть отказалась его рассматривать.

Представители Блока Кличко сегодня во время выезда в Дарницу выразили возмущение вандализмом киевских властей и возле поваленных деревьев вместе с местными жителями открыли символический «парк» имени Черновецего и установили таблички «Лесоповал имени Леонида Черновецего».

В.КЛИЧКО заверил местных жителей, что Блок сделает все возможное для того, чтобы виновные в вырубе деревьев были наказаны, а участок на улице Аандея Малышко вернули столичной общине.

Как сообщал УНИАН, около 100 хвойных деревьев возле станции метро “Дарница” были срублены в этом году накануне Рождества.

12 января Блок Виталия Кличко заявил, что обратился в прокуратуру Киева с требованием привлечь к ответственности тех чиновников, которые дали разрешение на вырубку деревьев напротив универмага «Детский мир».

В Блоке считают, что прокуратура должна вынести протест на решение Киевсовета от 24 декабря 2009 года, которым земельный участок по улице Андрея Малышко, 2, был передан обществу с ограниченной ответственностью «Фирма ГАМА ЛТД».