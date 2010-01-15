АТКУ: коммунальная теплоэнергетика прошла точку невозврата

2010 год для коммунальной теплоэнергетики Украины можно считать роковым – отрасль прошла точку невозврата, после которой ее реанимация и восстановление становятся практически нереальной задачей, считает председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, именно такой вывод напрашивается после оценки технического состояния отрасли, с которым она вошла в 2010 год. Каждый третий дом нуждается в капитальном ремонте, а 53,6 тыс. домов внесены в список ветхих и аварийных. 55% малых городов с населением до 100 тыс. человек получают воду по графику. 60% котельных отработали свой нормативный срок, 38% эксплуатируются с КПД менее 50%, а 40% теплопунктов находятся в аварийном состоянии. Потери тепла в теплосетях достигает 50%, что эквивалентно потерям 2,1 млрд. м3 газа при этом количество аварийных сетей водоснабжения выросло до 32,5%, а потери воды в сетях водоснабжения выросли до 34,5%. Две ТЭС уже полностью выработали свой ресурс. 90% энергоблоков ТЭС исчерпали свой ресурс эксплуатации в 100 тысяч часов, а 51% энергоблоков пересекли общепризнанный в мире срок физического износа в 200 тысяч часов. При этом для реконструкции и модернизации 41 блока ТЭС потребуется 7,3 млрд. гривен.

«Картина, мягко говоря, удручающая. Практически Украина утрачивает возможность спасти отрасль и обеспечивать людей теплом из-за необходимости срочно вкладывать в модернизацию отрасли нескольких сот миллиардов долларов, которых нет ни в госбюджете, ни у инвесторов, которые не спешат вкладывать свои деньги в коммунальную теплоэнергетику. Мы стали на пороге, за которым украинцы будут вынуждены сами решать проблемы отопления. На фоне полного бездействия министерства ЖКХ, ответственного за такое положение вещей, страна может повторить печальный опыт Армении, где люди, оставленные на произвол судьбы, без регламентированных государством норм, спасались от холода, кто как может, вплоть до буржуек в квартирах», - отметил В.ЯКОВЕНКО.