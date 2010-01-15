В Польше на квартиру нужно 4-7 лет откладывать всю зарплату

В Польше для того, чтобы насобирать деньги на покупку квартиры, нужно откладывать всю зарплату от 4 до почти 7 лет (в зависимости от места приобретения квартиры).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствует исследование компании Reas, проведенное по заказу польского ежедневника Gazeta Wyborcza.

Согласно исследованию, которое также включало оценку условий покупки жилья в США, Великобритании, Ирландии и Австралии, жилье считается доступным, если его стоимость не превышает заработков семьи за 4 года.

GW отмечает, что, к примеру, в США в среднем на жилье можно насобирать за 3,2 года, во входящих в Евросоюз Ирландии и Великобритании - за 5,4 и 5,7 лет, в Австралии - за 6 лет.

В тоже время, в столицах и крупных городах этих государств, из-за высокой стоимости жилья, собирать деньги на собственную квартиру или дом необходимо на порядок дольше.

К примеру, в Лондоне на жилье нужно собирать уже 6,9 лет, в Дублине – 6 лет, в австралийском Сиднее – 8,3 лет.

В Польше самое лучшее соотношение доходов и цен на жилье в промышленных Катовицах на юге страны, где на квартиру можно насобирать за 4,1 года (при условии, что в семье работают двое и одной зарплаты хватает на жизнь – УНИАН).

«Более-менее такой же показатель в американском Чикаго»,- отмечает газета.

В Люблине на квартиру нужно собирать 5,3 года – столько же, сколько в Бостоне или Сиэтле. В Варшаве и популярном среди туристов Кракове это показатель уже составляет 6,6-6,8 лет.

При этом, отмечает издание, в США и Австралии расчеты проводятся на основе жилья площадью 200 кв. м, в Великобритании и Ирландии - 76-88 кв. м, в то время как в Польше – 58-68 кв. м (Катовице, Варшава).

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2009 г. недвижимость в Польше после нескольких месяцев стабилизации, наступившей после двух лет сползания цен, продолжила дешеветь.

Справка УНИАН. Польская недвижимость, цены на которую стремительно росли благодаря массовому ипотечному кредитованию до 2007 года, уже подешевела к пиковым значениям от 10% до 30%.

По данным посредников рынка недвижимости, средняя цена метра квадратного в Варшаве составляет около 3 тыс. долл., в Кракове - 2,5 тыс. долл., в Познане и Вроцлаве - около 2 тыс. долл., в Лодзи - 1,5 тыс. долл.

В 2009 году средняя зарплата в Польше составила около 1,1 тыс. долларов.