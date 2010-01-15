Риэлторы ожидают смягчения банками условий ипотеки

Риэлторы ожидают смягчения банками условий ипотечного кредитования в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал на пресс-конференции президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Андрей ШУЛЬГА.

По его словам, возобновление программ ипотечного кредитования началось с сентября 2009 года.

«Да, она (ипотека) дорогая, ряд банков предложили 25-28%, но появились достаточно длинные кредиты – до 20 лет… В первом полугодии 2010 года проценты начнут падать», - считает президент АСНУ.

Он добавил, что массового выброса банками залоговых квартир на рынок не произошло. Залоговые квартиры если и продавались, то не по "бросовым" ценам, а возможность купить жилье дешево имели только представители самих банков.

Как отметила директор департамента развития розничного бизнеса «Индэкс Банка» Татьяна ШАПОВАЛ, на сегодня до 10 банков предлагают различные программы по кредитованию жилья.

«Это в основном иностранные банки и те банки, которые не ощущают больших проблем с грузом кредитов, те, кто не бросил все усилия на реструктуризацию своих портфелей и у кого есть свободные средства для того, чтобы подпитываться на недвижимости. Мы понимаем, что существующий спрос пока ограничен, но ожидаем, что в 2010 году действительно будет расти. Банки в 2010 году будут совершенствовать свои программы кредитования, увеличивая срок, делая более приемлемыми условия кредитования», - сказала она.

Т.ШАПОВАЛ добавила, что сегодня потребители ипотечных программ – это «клиенты, которые накопили некоторую сумму средств и им не хватает на завершение покупки определенной суммы».

В свою очередь генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА отметила, что если раньше 80% квартир покупалось в кредит, то в прошлом году в агентстве было продано через ипотеку около 4% жилья.

По ее данным, сумма кредитов, которые берутся в банках по ипотечным программам, составляет 10-30 тыс. долл.

Г.МЕЛЬНИКОВА также считает, что в этом году интерес к кредитованию будет расти, а условия кредитования станут более приемлемыми.