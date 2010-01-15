Эксперт: цена жилья будет колебаться на 1-2% в месяц

На первичном рынке жилья Киева в 2010 году ожидается колебание стоимости на 1-2% в месяц как в сторону снижения, так и в сторону повышения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции руководитель информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость» Владимир ГЕРМАНОВ.

Эксперт считает, что в этом году следует ожидать колебания цен на первичное жилье на 1-2% ежемесячно «либо вверх, либо вниз».

По его словам, отсутствие роста благосостояния граждан, которые могли бы вкладывать средства в первичный рынок жилья, а также неприемлемые для большинства условия ипотечного кредитования приведут к тому, что «застройщик в 2010 году сам будет вкладывать деньги в строительство жилья».

В.ГЕРМАНОВ отметил, что с ноября 2008 года по декабрь 2009 года в долларовом эквиваленте цены на жилье на первичном рынке столицы снизились на 26,3%. При этом за этот же период объем предложения на первичном рынке Киева снизился почти на 30%.