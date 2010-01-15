На доступное жилье будет направлено свыше 1 млрд. грн.

На строительство доступного жилья в Украине в 2010 году планируется направить 1 млрд. 087,2 млн. грн. (в том числе из госбюджета – 1 млрд. 028,15 млн. грн.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

По словам министра регионального развития и строительства Украины Василия КУЙБИДЫ, такие объемы финансирования заложены в утвержденной правительством Государственной целевой социально-экономической программе строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы.

В целом программа предусматривает на протяжении 2010-2017 годов построить (приобрести) 265,8 тыс. квартир (16,6 млн. кв. метров).

«В проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», который подавался на рассмотрение в Верховную Раду Украины, одним из направлений распределения средств Стабилизационного фонда было определено обеспечение жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, и компенсация расходов Государственного ипотечного учреждения, связанных с приобретением квартир. Запланированный объем расходов - 1 млрд. 040 млн. грн.», - сообщил министр.

В.КУЙБИДА отметил, что для строительства доступного жилья разработана законодательная база, государственные строительные нормы и типовые проекты доступного жилья.

По данным министра, в первом квартале т.г. планируется завершить разработку региональных программ строительства доступного жилья.

Справка УНИАН. Программа "Доступное жилье" рассчитана на семьи, ежемесячный доход которых составляет 2,5-3 тыс. грн. Одну треть от стоимости жилья таким людям должно оплачивать государство, две трети – заказчики жилья путем спецкредитования, в котором будут задействованы Государственное ипотечное учреждение и коммерческие банки.