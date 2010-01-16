Число участников ипотечной программы Обамы достигло 100 тыс. человек
Банки США смягчили кредитную политику
Американские банки одобрили переход на более гибкую систему оплаты процентов по ипотечным займам для более 100 тыс. должников, сообщается в пресс-релизе Министерства Финансов США, сообщает k2kapital.
По сравнению с декабрем в январе количество желающих приобщиться к государственной программе поддержки ипотечного кредитования, направленной на долгосрочную помощь проблемным заемщикам, увеличилось втрое с 31 тыс. человек.
По словам главы департамента домовладений Минфина США Филлиса Колдвелла (Phyllis Caldwell), министерство намерено продолжить работу с кредиторами и заемщиками для наращивания числа участников госпрограммы.
Госпрограмма поддержки ипотечного кредитования предусматривает предоставление более гибких условий выплаты процентов по ипотеке от 3 до 4 миллионам американских домовладельцам, а также тесную работу с организациями, предлагающими помощь должникам.