Число участников ипотечной программы Обамы достигло 100 тыс. человек

Американские банки одобрили переход на более гибкую систему оплаты процентов по ипотечным займам для более 100 тыс. должников, сообщается в пресс-релизе Министерства Финансов США, сообщает k2kapital.

По сравнению с декабрем в январе количество желающих приобщиться к государственной программе поддержки ипотечного кредитования, направленной на долгосрочную помощь проблемным заемщикам, увеличилось втрое с 31 тыс. человек.

По словам главы департамента домовладений Минфина США Филлиса Колдвелла (Phyllis Caldwell), министерство намерено продолжить работу с кредиторами и заемщиками для наращивания числа участников госпрограммы.

Госпрограмма поддержки ипотечного кредитования предусматривает предоставление более гибких условий выплаты процентов по ипотеке от 3 до 4 миллионам американских домовладельцам, а также тесную работу с организациями, предлагающими помощь должникам.