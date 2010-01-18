Стоимость коттеджей под Киевом выросла

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 17 января т.г. выросла на 0,29% (3 долл.) – до 937 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 116 605 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,42% (5 долл.) - до 1 227 долл./кв. м при средней цене 171 400 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период рост цен на коттеджи наблюдался в Макаровском районе – на 0,63% (5 долл.) – до 838 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,70% (9 долл.) – до 1 272 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,09% (1 долл.) – до 601 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,67% (3 долл.) – до 402 долл./кв. м, Обуховском – на 0,08% (1 долл.) – до 1422 долл./кв. м, Бориспольском – на 0,45% (6 долл.) – до 1 277 долл./кв. м, Васильковском – на 0,04% (1 долл.) – до 940 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений было зафиксировано в Вышгородском районе – на 0,03% (1 долл.) – до 971 долл./кв. м, Броварском – на 0,32% (3 долл.) – до 953 долл./кв. м, Бородянском – на 0,16% (1 долл.) – до 875 долл./кв. м.

В то же время стабилизировались цены на коттеджи в Фастовском районе – на уровне 474 долл./кв. м. В остальных десяти районах области изменение стоимости домовладений составило 0,48-0,58% (2 долл.) – до 183-453 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в 2009 году снизилась на 23,94% (294 долл.) – до 934 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 115 003 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).