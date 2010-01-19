Самый дорогой зимний курорт - французский Куршевель

Эксперты британского издания WealthBulletin составили рейтинг самых дорогих горнолыжных курортов Европы. Основным показателем при распределении мест стала стоимость жилой недвижимости.

Первое место рейтинга занял французский зимний курорт Куршевель, где цена квадратного метра составляет 36,9 тысячи евро. Стоимость недельного "пропуска" на горнолыжные спуски стоит здесь 216 евро, передает Лента.RU.

На втором месте расположился французский курорт Мерибель. Квадратный метр жилья здесь стоит в среднем 17,8 тысячи евро (цена "пропуска" - 267 евро), на третьем месте находится швейцарский курорт Сент-Мориц. Покупка жилья здесь обойдется в 17,1 тысячи евро за "квадрат" ("пропуск" — 240 евро).

Далее в рейтинге идут французский курорт Валь д`Изер (стоимость "квадрата" - 15,6 тысячи евро, "пропуск" - 248 евро), местечко Церматт в Швейцарии (13,5 тысячи евро, 273 евро), швейцарский курорт Вербье (13,5 тысячи евро, 244 евро), австрийский Китцбюэль (10 тысяч евро, 187 евро), швейцарский курорт Вилларе (9,5 тысячи евро, 187 евро), местечко Межеве во Франции (9,2 тысячи евро, 196 евро) и французский курорт Шамони (9 тысяч евро, 240 евро).

В конце 2009 года международное агентство недвижимости Gordon Rock сообщало, что жители СНГ, среди которых большую часть составляют россияне, лидируют (40 процентов запросов) среди иностранных покупателей недвижимости на горнолыжных курортах бывших стран социалистического лагеря, а также ряда стран Северной и Южной Европы.

По данным агентства, большинство россиян (60 процентов) стремятся купить жилье на курортах, расположенных в бывших "соцстранах", Турции или Финляндии. 25 процентов запросов приходится на Западную Европу, 15 процентов - на остальные регионы Европы, страны СНГ и Северной Америки.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются однокомнатные апартаменты и студии в среднем ценовом диапазоне до 50 тысяч евро. Также многие россияне покупают шале или дома. Большинство россиян (70 процентов) покупают жилье на горнолыжных курортах для семейного отдыха, многие (15 процентов) - для инвестиций, менее 10 процентов - для постоянного проживания.