Куда пошли деньги, выделенные на уборку снега в Киеве?

12:25, 19 января 2010
Недвижимость
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Блок Кличко обратился в КРУ

Контрольно-ревизионное управление столицы должно проверить, как в Киеве тратятся средства, выделенные на уборку снега.

С таким требованием к КРУ обратились представители Блока Виталия Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

Как заявила заместитель председателя фракции Блока Кличко в Киевсовете Наталия НОВАК, существуют сомнения относительно освоения 16,3 млн. грн., потраченных из городского бюджета на борьбу с последствиями ненастья.

«КРУ должно проверить финансовую отчетность профильных управлений и служб городской администрации и показать киевлянам, куда именно пошли эти средства. Ведь жители города так и не увидели эффективной работы 300 единиц снегоочистительной и инженерной техники, о которых заявили в КГГА. В основном убираются только магистральные автодороги, на улицах Киева, даже центральных, так и лежит неубранный снег. Все это значительно осложняет движение на дорогах, а пешеходы не могут без препятствий добраться до транспортных остановок», – подчеркнула Н.НОВАК.

По ее словам, власть показала свою полную несостоятельность в борьбе с ненастьем. Блок Кличко подозревает, что “в который раз происходит банальная кража средств. В достаточном количестве не были закуплены даже смеси из соли и песка”.

«О чем говорить, когда в ЖЭКах нет элементарного инвентаря – лопат и ломов? Хотя их в достаточном количестве должны были бы закупить согласно программе «Твой дом – твой двор». Вместо этого в прошлом году районы столицы на это вообще не получили ни одной копейки. К тому же, перед коммунальщиками существуют существенные долги по заработной плате», - отметила Н.НОВАК.

Поэтому, отмечают в блоке Кличко, информация чиновников КГГА о том, что над уборкой снега ежедневно работают 7 тыс. чел., является сомнительной. Киевляне, добросовестно оплачивающие счета за содержание придомовой территорий, страдают от действий власти, ведь количество посетителей столичных травмпунктов за время ненастья увеличилось вдвое, констатировали Н.НОВАК.

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