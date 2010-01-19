Производство цемента снизилось на 36%

Украинские цементные предприятия в 2009 году снизили производство цемента на 36,3%, по сравнению с 2008 годом, – до 9 млн. 496 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. в Украине произведено 432 тыс. тонн цемента, что на 28,1% меньше показателя за ноябрь 2009 года, и на 7,6% меньше показателя за декабрь 2008 года.