Ни Тимошенко, ни Януковича не заботят коммунальные проблемы населения

Коммунальные проблемы людей для обоих кандидатов в президенты стоят на последнем месте, считает лидер «Коммунального фронта» (КФ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, такой вывод напрашивается не только из-за отсутствия в их предвыборных программах четко сформулированных предложений по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг.

«Исходя из их риторики, видно, что в сфере ЖКХ они продолжают исповедовать принцип действий в пользу бездушной системы ЖКХ, а не в интересах простых граждан - потребителей жилищно-коммунальных услуг, которые хотят качества и комфорта уже сейчас, а не в необозримом будущем», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

При этом лидер «Коммунального фронта» подчеркнул, что это «болезнь» не только кандидатов в президенты, но и всего украинского политикума, у которого с простыми людьми – разное понимание и видение решения проблемы ЖКУ.

«Если делать выбор между этими кандидатами, ориентируясь на улучшение качества ЖКУ, снижение тарифов или их соответствие уровню услуг и прочих проблемных для людей аспектов жилищно-коммунальной сферы, у избирателя есть только два варианта: либо проголосовать против всех, либо просто не придти на выборы. Ситуацию изменить может разве что неожиданный поворот одного из кандидатов лицом к людям и их коммунальным проблемам – представление реальной четкой и вразумительной программы действий по реформированию отрасли», - заявил В.ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ). Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 9 городах, еще в 10 городах планируется создать такие организации в ближайшее время. Движение возглавляет Виталий Яковенко.