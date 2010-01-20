Подол сохранит свое лицо

В "УкрНИИпроектреставрации" обещают сохранить аутентичность исторической части Подола, а сам Андреевский оставить пешеходным, также обещают упорядочить движение автомобилей и убрать киоски, сообщает Дело.

Новая концепция реконструкции Андреевского спуска и Контрактовой площади, утвержденная на заседании Киеврады, не предполагает строительства высоток. "Это пока первая "прикидка" комплексного проектирования по Контрактовой, Андреевскому и ул. Сагайдачного", – сообщил главный архитектор "УкрНИИпроектреставрации" Олег Граужис. – Она предусматривает упорядочение инженерных сетей, благоустройство территории и реставрацию домов – в основном памятников архитектуры. Ни о каких надстройках речь не идет, за исключением тех, что утрачены, например, над домом № 34".

Что касается Андреевского спуска, единственной улицы, на 90% сохранившей свою аутентичность, то, судя по Генплану, новостроек на ней не планируется, кроме тех, что достраиваются (как, например, Театр на Подоле). Таких домов шесть. Восемь адресов указаны как "регенерация усадеб с восстановлением". Еще 34 здания нуждаются в реставрации.

Проектом предусмотрено упорядочить движение автомобилей и унифицировать торговые места. Их планируется сделать двух видов: под универсальным навесом можно будет расположить сувениры и на сетке – картины.

Многих порадует тот факт, что с Контрактовой собираются убрать "шанхай" киосков. Еще архитекторы предлагают несколько идей по смене движения транспорта на Контрактовой, в частности, трамваев, устройству подземного музея археологии, строительству здания магистрата. Андреевский спуск сделают полностью пешеходной зоной, за исключением технологического транспорта. Также планируют восстановить ранее разрушенные дома.

"Некоторые дома были снесены по причине ветхости в 80-х, когда город "чистили" накануне Олимпиады. Особого архитектурного интереса они не представляли, просто не выбивались из общей застройки. Есть ли смысл их восстанавливать в прежнем виде? Главное, чтобы на этих участках не вырастали современные многоэтажные "монстры" с мансардами и надстройками, как это у нас умеют. А изображения, как выглядели разрушенные дома, сохранились на рисунках, фотографиях, гравюрах, - отметил директор "Музея одной улицы" Дмитрий Шленский.

Как стало известно, реставрация, ремонт, застройки и благоустройства Подола обойдется городу в 2,497 миллиарда гривен. На реконструкцию Андреевского спуска предусмотрено выделение 336,117 миллионов гривен, из которых 200,7 миллионов - госсредства и 135,5 миллионов - частные средства. На реконструкцию Контрактовой площади предусмотрено 1,837 миллиард гривен, на реконструкцию улицы Сагайдачного - на 323,421 миллиарда гривен.