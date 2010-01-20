В Харьковской области сократились строительные работы

В Харьковской области за 2009 год предприятиями области выполнено собственными силами строительных работ на сумму 2 млрд. 829 млн. 493 тыс. грн., что в сопоставимых ценах составляет 64,2% от объема строительства в 2008 году.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

В облстате отмечают, что структура строительных работ по видам строительной деятельности по сравнению с 2008 годом практически не изменилась. Сокращение объемов строительных работ состоялось по всем основным видамстроительства.

По данным статуправления, на общую тенденцию более всего повлияла деятельность предприятий, которые занимаются строительством зданий и сооружений (доля в общем объеме составляет 92,8%). Среди них значительно сократили объемы работ предприятия, которые осуществляют строительство зданий (на 55,8%). Темп работ по установке инженерного оборудования зданий и сооружений (доля в общем объеме составляет 6,9%) снизился на 47,7% в сравнении с 2008 годом.

В ГУ статистики сообщают, что за отчетный период выполнены строительные работы в Харькове, 6 городах областного подчинения и 13 районах области. Объемы строительства сократились на 35,8% по сравнению с 2008 годом по Харькову (кроме Орджоникидзевского района), 6 городах областного подчинения, 9 районах области (кроме Нововодолажского, Красноградского) за счет уменьшения объемов строительства жилья, строительства и капитального ремонта дорог.

Облстат отмечает, что с начала 2009 года в области не работали 15,0% от общего количества строительных предприятий.

По объемам выполненных строительных работ среди регионов Украины Харьковская область занимает третье место, уступая Киеву и Донецкой области.