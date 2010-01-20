В Днепропетровске объявлен конкурс на лучший инвестпроект

12:04, 20 января 2010
Недвижимость
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Реконструкции микрорайона в центре города

Днепропетровский городской совет объявил конкурс на лучший инвестиционный проект реконструкции микрорайона в центре города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра Днепропетровска.

Согласно сообщению, конкурс назначен на 25 января т.г. Согласно условиям конкурса, предполагается реконструировать микрорайон устаревшего жилого фонда на проспекте Кирова, в том числе снести 9-этажное нежилое здание, которое находится в аварийном состоянии. Также участники конкурса должны предусмотреть в своих проектах план создания рекреационно-ландшафтной зоны в прилегающем к проспекту Кирова парке. 

 

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