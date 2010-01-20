Кабмин выделил 88 млн. грн. для погашения долгов

Правительство выделило 88 млн. грн. на погашение задолженности перед субъектами хозяйствования, которые за собственные или кредитные средства строили объекты социально-культурного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА сегодня на брифинге в Кабинете Министров Украины.

«К сожалению, в конце 2009 года образовалась определенная задолженность по оплате за выполненные работы, и только что Кабинет Министров проголосовал за постановление, в соответствии с которым в течение первого квартала эта задолженность за выполненные работы будет полностью погашена», - сказал В.КУЙБИДА.

Министр уточнил, что речь идет о погашении задолженности за строительство 173 объектов социально-культурного назначения, в частности, школ, больниц, инфраструктур по водообеспечению и др.