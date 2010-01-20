В Крыму уменьшились строительные работы

За 2009 г. предприятия и организации Автономной Республики Крым выполнили строительные работы на сумму 1 млрд. 988,6 млн. грн., что на 37,9% меньше, чем в 2008 г. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Снижение объемов строительства в 2009 г. в сравнении с предыдущим годом произошло по всем основным видам строительной деятельности. На общую тенденцию более всего повлияла деятельность предприятий, занимающихся строительством зданий и сооружений, удельный вес которых в общем объеме строительных работ составляет 90%. Среди них значительно сократили объемы работ предприятия, осуществляющие строительство зданий (на 50%), мостов, дорожных эстакад, туннелей (на 45%), а также местных трубопроводов, линий связи и энергоснабжения (на 24%).

Снижение объемов строительства произошло во всех регионах автономии. Значительно снизили объемы выполненных работ в сравнении с 2008 г. строители городов Феодосии (на 74%) в связи с сокращением объемов строительства жилья и дорог, Алушты (на 63%) и Ялты (на 57%), в основном, из-за снижения объемов строительства жилья и объектов рекреационного назначения, а также Красноперекопска (на 57%) в связи с уменьшением объемов дорожного строительства.

Предприятия г. Симферополя, которыми выполнена большая часть (73%) республиканского объема строительных работ, снизили их на 35% в связи с сокращением объемов работ на строительстве жилья и автодорог.

По характеру строительства объемы работ распределились следующим образом: работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению - 69% от общего объема, по капитальному и текущему ремонтам - 26% и 5% соответственно.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за 11 месяцев объем выполненных строительных работ уменьшился на 40,6% - до 1 млрд. 632,3 млн. грн.