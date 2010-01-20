Авторынок РФ оживится к 2016 году

Российский авторынок сможет вернуться на докризисный уровень к 2016 году, сказал партнер PricewaterhouseCoopers Стэнли Рут, сообщает Рейтер.

Продажи автомобилей в РФ, согласно данным аудиторов, в прошлом году рухнули на 56 процентов до 1,4 миллиона штук. PwC ждет, что в 2010 году рынок будет находиться на уровне 1,3-1,6 миллиона штук.

"Я считаю, что приблизительно через 5 лет рынок вернется на уровень продаж 2008 года около 2,8 миллиона штук" - сказал Рут журналистам.

В то же время, он не ждет улучшений на рынке подержанных машин, поскольку, по его мнению, правительство вряд ли откроет его для импорта.

В 2009 году продажи ввезенных автомобилей упали на 97 процентов до 12.000 штук.

По данным PwC, общее сокращение производства автомобилей в РФ за год составило 60 процентов из-за затоваривания складов и снижения спроса.

"Мы полагаем, что в 2010 году рост внутреннего производства будет опережать рост рынка в целом, так как автопроизводители сумели распродать излишки запасов, остававшиеся с 2008 года".

В 2009 году российский рынок новых легковых автомобилей сократился на 56 процентов в количественном выражении и на 61 процент - в денежном, подсчитали аудиторы. Расходы на машины в РФ сократились до $26,8 миллиарда.