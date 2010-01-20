Строительные предприятия Украины снизили объемы работ на 48%

Строительные предприятия Украины за январь-декабрь 2009 года снизили объемы работ на 48,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия снизили объемы работ по подготовке строительных участков на 41,4% – до 1 млрд. 602,4 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – на 48,6% - до 32,031 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 44,9% - до 4 млрд. грн., по завершению строительства – на 67,2% - до 208,9 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – на 81,1% - до 37,1 млн. грн.

По характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,2% от общего объема, по капитальному ремонту – 14,7%, по текущему ремонту – 6,1%.