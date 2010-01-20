Черновецкий занялся строительством

Столичные власти намерены усилить контроль за бюджетными расходами, в частности, в строительной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о мерах по осуществлению финансово-бюджетного контроля.

В частности, свое внимание столичная власть сосредоточит на сфере строительства.

Отмеченным распоряжением предусмотрено, что контроль за использованием бюджетных средств в этой сфере будет осуществлять специализированная организация (предприятие) путем проведения регулярных проверок не чаще одного раза в год.

Исключения будут составлять проверки, которые будут осуществляться по отдельному поручению Киевского городского председателя.

Лиц, которые имеют отношение к выполнению работ на строительстве, о времени и месте проверки будут извещать в письменной форме не позже, чем за десять рабочих дней. Условие о праве проведения проверки специализированной организацией обязательно будет включаться во все договоры подряда на строительство.

Отмеченные меры будут проводиться с целью установления соответствия объемов фактически выполненных работ и документов, поданных к оплате.

В случае выявления факта нецелевого использования бюджетных средств получатель должен будет в течение 10 рабочих дней после поступления соответствующего требования вернуть в городской бюджет сумму, которая была использована не по целевому назначению.