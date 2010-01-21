На вторичном рынке Запорожья стоимость жилья снизилась

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Запорожья в 2009 году снизилась на 26,86% – с 1175 до 861 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости «Реал-Сервис» (Запорожье).

По данным информационно-аналитического отдела агентства, с 10 по 20 января т.г. стоимость жилья на вторичном рынке Запорожья выросла на 0,43% – до 859,3 долл./кв. м.

Структура предложений по количеству комнат в общем объеме предложений на вторичном рынке жилья выглядит следующим образом: 1-комнатные квартиры – 15%, 2-комнатные – 37%, 3-комнатные – 37%, многокомнатные – 10%.

По состоянию на 20 января т.г. средняя стоимость жилья на вторичном рынке Запорожья составляла: 1-комнатных квартир – 31,632 тыс. долл., 2-комнатных – 42,841 тыс. долл., 3-комнатных – 56,043 тыс. долл.