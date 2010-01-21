Colliers и FirstService объединяют бизнесы

Международные компании Colliers International и FirstService Real Estate Advisors (FirstService REA) объявили об объединении бизнесов, связанных с недвижимостью.

Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве компании Colliers International.

Согласно сообщению, компания продолжит работать под брендом Colliers International в 61 стране мира.

Предполагается, что в результате данного преобразования Colliers International станет третьей по величине компанией в мире, предоставляющей консалтинговые услуги в области коммерческой недвижимости. После того, как будет закончено объединение независимых аффилированных офисов в централизованную компанию, FirstService REA будет работать со всеми офисами для расширения услуг клиентам компании Colliers International во всем мире.

В компании отметили, что в 2004 году материнская компания FirstService инвестировала средства в развитие FirstService REA, крупнейшего члена сети Colliers International. Впоследствии First Service REA приобрела контрольные пакеты акций в североамериканских компаниях FirstService PGP Property Valuation, PKF Hotel and Hospitality Consulting, MHPM Project Leaders, FirstService Williams и др.

Одновременно компания FirstService REA развивалась и в других регионах, приобретая пакеты акций компаний Colliers International в Великобритании, Ирландии, Испании, России и других странах Западной и Восточной Европы, а также Азиатско-Тихоокеанского региона.

Справка УНИАН. Colliers International - международная консалтинговая компания, предоставляющая полный комплекс услуг в области коммерческой недвижимости арендаторам, владельцам недвижимости и инвесторам. Услуги, оказываемые компанией, включают брокерские услуги, управление недвижимостью, инвестиционные продажи и консалтинг, услуги корпоративным клиентам, оценку недвижимости, ипотечный консалтинг, а также исследования рынка.

Colliers International объединяет свыше 15 000 сотрудников в 480 офисах в 61 стране мира. Ежегодный доход компании превышает 1,9 млрд. долл., а оборот – 64 млрд. долл.

Компания FirstService Real Estate Advisors (FirstService REA), подразделение публичной корпорации FirstService Corporation, работает в области международных профессиональных консалтинговых услуг. FirstService REA работает в 41 стране мира. В Северной Америке FirstService REA работает под брендами крупнейших компаний в области коммерческой недвижимости - Colliers International, FirstService Williams, FirstService PGP Property Valuation, PKF Hotel and Hospitality Consulting и MHPM Project Leaders.

Корпорация FirstService Corporation (NASDAQ: FSRV; TSX: FSV) - международная компания, оказывающая услуги в трех направлениях: коммерческая недвижимость, а также управление жилой и коммерческой недвижимостью.

Ежегодный доход корпорации FirstService превышает 1,8 млрд. долл., количество сотрудников насчитывает свыше 18 000 по всему миру.