В Черниговской области снизился объем строительных работ

Предприятия Черниговской области в 2009 году выполнили строительных работ на сумму 475,6 млн. грн., что на 45,9% меньше объемов строительства в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, в объеме выполненных строительных работ на капитальный ремонт приходилось 15,2%, или 72,3 млн. грн., на текущий – 4,8%, или 23,1 млн. грн.

Строительную деятельность в области в 2009 году осуществляли 165 предприятий. Более половины общего объема строительства (52,2%) выполнили предприятия Чернигова, еще 35,1% – Прилук, Менского и Нежинского районов.