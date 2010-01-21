В Черниговской области снизился объем строительных работ
11:40, 21 января 2010Недвижимость
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В 2009 году на 46% – до 475,6 млн. грн.
Предприятия Черниговской области в 2009 году выполнили строительных работ на сумму 475,6 млн. грн., что на 45,9% меньше объемов строительства в 2008 году.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.
Согласно сообщению, в объеме выполненных строительных работ на капитальный ремонт приходилось 15,2%, или 72,3 млн. грн., на текущий – 4,8%, или 23,1 млн. грн.
Строительную деятельность в области в 2009 году осуществляли 165 предприятий. Более половины общего объема строительства (52,2%) выполнили предприятия Чернигова, еще 35,1% – Прилук, Менского и Нежинского районов.
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