МинЖКХ предлагает обязать ЖЭКи сделать перерасчет тарифов

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства предлагает Кабинету министров Украины инициировать проведение проверок нарушений требований Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" и по их результатам обязать жилищно-эксплуатационные конторы осуществить перерасчет тарифов в связи с не предоставлением населению услуг по уборке снега на улицах городов.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Юлии ТИМОШЕНКО.

Согласно сообщению, такое поручение министерство предлагает правительству дать Государственной инспекции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и планирует, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

"Например, в Киеве Госжилкоммунинспекция установила массовые нарушения при проведении зимних уборочных работ на придомовых территориях. Из-за неадекватных действий власти Киева возникли значительные препятствия для движения пешеходов и транспорта, что создало угрозу жизнедеятельности города", - сказал министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

По его информации, с 17 декабря 2009 года по 14 января 2010 года в травмпункты Киева обратились почти 5,5 тысяч человек, которые получили травмы на обледеневших дорогах и тротуарах города.

Министр также сообщил, что Госжилкоммунинспекция разработала форму Акта претензий за ненадлежащее предоставление или не предоставление услуг по содержанию домов и придомовых территорий, на основании которого ЖЭКи должны будут сделать перерасчет тарифов за неполученные услуги по уборке снега.