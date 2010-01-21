Вторичка Херсона подешевела на 25%

В 2009 году стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке Херсона снизилась в среднем на 25% - до 710,25 долл. за 1 кв. м.

Такие данные УНИАН предоставили в “Херсонском центре недвижимости”.

Согласно сообщению, в прошлом году в Херсоне больше всего подешевели 3-х комнатные квартиры - с 924 до 642 долл./кв. м, или на 29,5%. Стоимость двухкомнатных квартир также существенно уменьшилась - с 981 до 705 долл./кв. м (на 28%). Меньшими темпами снижалась цена квадратных метров в однокомнатных квартирах – с 954 до 783,75 долл./кв. м (на 17,5%).

В то же время, первичный рынок жилья в Херсоне в прошлом году обвалился на треть. Цена квадратного метра в новостройках, вне зависимости от числа комнат, упала на 33% - с 1 181 до 740 долл./кв. м. Вдвое упала стоимость “первички” в центральных районах города.

Упали также ставки аренды на жилую недвижимость - на 1,5-8,5%. Цена аренды двухкомнатных квартир снизилась с 201 до 197,5 долл. за месяц (на 1,5%). Однокомнатную квартиру сегодня в Херсоне можно снять в среднем за 147,5 долл. за месяц, тогда как в начале года такое жилье сдавалось за 152,5 долл. за месяц.