Киевлянам заплатят за гололед

Первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил руководителям профильных управлений и Главному информационно-вычислительному центру обеспечить переначисление по квартплате за содержание придомовых территорий за январь в связи с неудобствами, возникшими из-за неубранного снега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера шла речь на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА.

“Обязательно будем переначислять. Мы переначислим за январь: не будем брать денег с киевлян за уборку территорий. Сколько это выйдет, столько и будет”, – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Также, по его словам, в платежках, которые киевляне получат в феврале, не будет взыматься плата за горячую воду в тех домах, где в январе был недогрев воды, и о чем известно столичным властям. В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО не уточнил, сколько таких домов, и в каких районах они расположены.

Киев очистят от сугробов и льда через две недели

На заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям при КГГА, было принято решение очистить Киев от сугробов снега и льда в течение двух недель, учитывая сегодняшнюю ситуацию и возможности соответствующих служб.

“Мы считаем, нам нужно, чтобы освободить титульные улицы и остановки от снега, две недели”, – сказал гендиректор КП “Киевавтодор” Георгий ГЛИНСКИЙ.

Докладывая о проведенной работе, сообщил Г.ГЛИНСКИЙ, что за один день из столицы вывезено 1 тыс. 580 тонн снега. Зачистка проводилась во всех районах города. К работам были привлечены работники ГАИ, которые перекрывали улицы, чтобы работала техника, а также помогали освобождать территорию от припаркованных машин. Он отметил, что ГАИ ежедневно будет по заявке “Киевавтодора” осуществлять такую работу поочередно на тех улицах, где еще есть завалы снега.

Он отметил, что активную работу ведут и работники районных администраций. Только за сегодня ЖЭКи районов получили дополнительно около 300 тонн соли и 439 тонн смеси соли с песком.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО поручил обеспечить уборку снега в двухнедельный срок, а также уже на ближайшей неделе убрать со всех улиц города сломанные ветки и поломанные стихией деревья. Он поинформировал, что из 16 млн. грн., которые мэр поручил срочно выделить на ликвидацию стихии, 8 млн. уже выделено районам, на них закуплены соль и смесь соли с песком. Остальные средства также должны поступить в ближайшее время, они будут использованы на зарплату и закупку горюче-смазочных материалов.

В свою очередь Г.ГЛИНСКИЙ отметил, что “Киевавтодор” использует средства транспортного сбора на ремонт дорог. На это А.ГОЛУБЧЕНКО отреагировал положительно. “Только так сейчас можно делать, пока нет бюджета”, – сказал он.

Виновны все

А.ГОЛУБЧЕНКО также признал вину КГГА и руководства районов за ситуацию, которая сложилась в городе на сегодня. “Мы получили то, что заслужили”, – сказал он, комментируя усилия городской власти для решения проблемы снежных завалов. “И в первую очередь это касается районов. Везде была “зарублена” работа”, – прибавил он.

При этом первый заместитель председателя КГГА отметил, что он не снимает ответственности ни с КГГА, ни с председателей районов. “Безусловно, это – просчет, и он должен пойти на пользу: если мы умеем делать выводы со своих ошибок, то мы их должны сделать и не бояться здесь их признавать”, – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, прибавив, что очистительные работы в городе должны были начаться еще в конце декабря, несмотря на праздники.

Студенты возьмутся за лопаты

Первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО утверждает, что студенты и учащиеся профессионально-технических училищ добровольно согласились расчищать столичные улицы от снега и льда.

В частности, уже вчера в районах города к уборке снега привлекались от 30 до 135 учащихся или студентов, которым уже исполнилось 18 лет.

«Нам предложили помощь ректоры. Добровольно. Мы выделили из резерва лопаты, ломы», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, молодые люди, причем исключительно ребята, будут убирать снег в среднем час, максимум, по желанию, два. В случае сильных морозов - ниже 20 градусов по Цельсию - их не будут привлекать к работе. Между прочим, для взрослых людей также определено ограничение: если мороз усилится до 23 градусов и больше, то снег с улиц будут убирать лишь при помощи машин.

«Эти учащиеся сами написали ректорам, что они хотят поработать», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

На вопрос, не будут ли оказывать на студентов давление в случае отказа принять участие в расчистке снега, А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что такого быть не может.

По его словам, молодым людям приятно, таким образом, активно участвовать в жизни города: «Молодому человеку как раз очень интересно часик поработать на уборке и показать, что он помогает городу... Это желание молодых людей», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Что касается ранее озвученного намерения городских властей привлечь к этой работе солдат, первый заместитель председателя КГГА объяснил: «Министерство обороны нам через газету предложило, а когда мы к ним обратились – они не смогли этого сделать».

Как сообщал УНИАН, 20 января на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в городе Киеве, которое проходило под председательством городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, было принято решение задействовать в уборке дворов от снега и льда в столице студентов, которым исполнилось 18 лет.

Оппоненты Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – фракция БЮТ в Киевсовете - были возмущены этой инициативой столичных властей.