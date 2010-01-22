«Коммунальный фронт»: коллекторам нельзя взыскивать долги по ЖКУ

Разрешать сейчас коллекторам взыскивать с населения долги по жилищно-коммунальным услугам – это преступление перед народом, считает лидер общественного движения «Коммунальный фронт» (КФ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, в последнее время участились разговоры о необходимости дать широкую возможность взыскивать долги по коммунальным услугам коллекторским фирмам, причем сразу после президентских выборов.

«Это очень опасная тенденция. Такой шаг недопустим, так как их деятельность урегулирована в основном в сфере взыскания долгов по проблемным кредитам, в то время как долги ЖКУ – более тонкая сфера. Ведь неплательщики в основе своей – малоимущие люди, для которых баснословные, часто завышенные тарифы – тяжелое бремя, которое трудно нести. При этом, учитывая часто нецивилизованные методы ведения бизнеса такими фирмами, запуск их на рынок долгов по ЖКУ, который насчитывает 2,5 млрд. грн., можно объяснить только жаждой наживы, которая в итоге выльется в критически высокое социальное напряжение в обществе», - считает В.ЯКОВЕНКО.

Как заявил лидер Коммунального фронта, несоответствие уровня услуг и тарифов – еще одна из причин, по которым приход коллекторов в ЖКХ преждевременен.

«Такой шаг возможен только при соблюдении нескольких условий. Главные из них: привести тарифы в соответствие с качеством предоставляемых услуг, предоставить возможность потребителям свободно выбирать поставщика услуг, увеличить социальную помощь малоимущим, внести законодательные изменения в деятельность коллекторов, которые бы четко регламентировали их права и методы деятельности, а также вводили бы серьезные санкции за «перегибы» в работе», - подчеркнул В.ЯКОВЕНКО.

Справка УНИАН. Общественное движение «Коммунальный фронт» создано в декабре 2009 года. Инициатором создания движения выступила Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ). Появление организации обусловлено большим спросом населения на самоорганизацию для отстаивания своих прав на коммунальные услуги надлежащего качества и комфортные условия проживания. На сегодня ячейки «Коммунального фронта» существуют в 9 городах, еще в 10 городах планируется создать такие организации в ближайшее время. Движение возглавляет Виталий Яковенко.