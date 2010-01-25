На вторичке Киева в январе цены стабилизировалась

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 по 24 января т.г. стабилизировалась на уровне 1 674 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 281 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 659 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Соломенском – на 0,08% (1 долл.) – до 1 512 долл., Шевченковском – на 0,06% (1 долл.) – до 2 182 долл., Днепровском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 378 долл., Голосеевском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 675 долл. за 1 кв. м, Святошинском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 389 долл., Деснянском районе – на 0,05% (1 долл.) – до 1 316 долл./кв. м.

При этом стабилизация стоимости квартир произошла в Оболонском районе – на уровне 1 702 долл., Подольском – на уровне 1 547 долл., Дарницком – на уровне 1 281 долл., Печерском – на уровне 2 659 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир снизилась на 27,16% (624 долл.) – до 1 673 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.