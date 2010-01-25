Минрегионстрой намерен внедрять экономичные проекты

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено внедрять экономичные проекты строительства доступного жилья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом сегодня сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА на совещании по развитию строительства доступного жилья во Львове.

По его словам, резервом снижения стоимости жилья является внедрение экономичных проектов с рациональными архитектурно-планировочными и техническими решениями, современными технологиями и материалами, а также индустриальных методов строительства.

«На сегодня Минрегионстрой в основном обеспечил строительную отрасль необходимой нормативно-методической и проектной базой строительства экономичного жилья, а также проработал вопрос с регионами относительно создания на местах фонда проектов экономичного жилья», - сказал В. КУЙБИДА.

При этом в настоящее время осуществляется внедрение нормативно-методических документов, разработанных на протяжении 2007-2009 годов и одобренных решениями министерства: рекомендаций по проектированию жилых домов с квартирами социального назначения, номенклатуры экономичных проектов доступного жилья; социального жилья, проекта-эталона экономичного жилого дома с квартирами социального назначения и проекта-эталона доступного жилья, которые разработаны в соответствии с действующими государственными строительными нормами.

«Важным элементом реализации программы доступного жилья и одним из механизмов его удешевления может стать также создание при местных органах по вопросам градостроительства и архитектуры фонда экономичных проектов повторного применения с соблюдением действующего законодательства об авторском праве и смежных правах», - добавил министр.

Для развития программы строительства доступного жилья В.КУЙБИДА рекомендовал ускорить разработку (коррекцию) градостроительной документации на региональном и местном уровнях, в частности предусмотреть в местных бюджетах отдельной строкой финансирование работ по планировке территорий, в первую очередь инвестиционно привлекательных.

Министр считает, что органам местного самоуправления необходимо зарезервировать земельные участки под строительство доступного жилья с обязательным указанием таких земель в генеральных планах населенных пунктов. А также принять решения, которые сделают невозможным использование застройщиками земельных участков, которые предоставлены под строительство доступного жилья, для других целей, в частности для строительства элитного жилья.

Как сообщал УНИАН, утвержденная правительством Государственная целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2017 годы предусматривает построить (приобрести) 265,8 тыс. квартир (16,6 млн. кв. метров).

На строительство доступного жилья в Украине в 2010 году планируется направить 1 млрд. 087,2 млн. грн. (в том числе из госбюджета – 1 млрд. 028,15 млн. грн.).