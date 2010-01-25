В Виннице цены на первичку снизились на 1,3%

В Виннице в декабре 2009 г. средняя цена 1 кв. м жилья на первичном рынке недвижимости уменьшилась в среднем на 1,3% по сравнению с ноябрем 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель агентства недвижимости "Олимп".

По его словам, в декабре на первичном рынке недвижимости Винницы средняя цена на 1-комнатные квартиры снизилась на 1,7%, или на 100 грн., по сравнению с ноябрем - до 5800 грн./кв. м.; на 2-комнатные квартиры – на 0,85%, или на 50 грн., – до 5700 грн./кв. м. На 3-комнатные снижение цены составило 1,4%, или на 80 грн., - до 5500 грн/кв. м.

Как сообщал УНИАН, в Виннице в ноябре средняя цена 1 кв. м одно- и двухкомнатных квартир на первичном рынке недвижимости уменьшилась, а на 3-х комнатные - возросла по сравнению с октябрем 2009 г.

В 2008 году в Виннице средняя цена 1 кв. м жилья на первичном рынке недвижимости выросла по сравнению с 2007 годом на 14-15%.

Население Винницы составляет 367,6 тысяч.