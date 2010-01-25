Эконом-жилье Харькова в 2009 г. подешевело на 12%

Стоимость 1 кв. м эконом-жилья на первичном рынке Харькова в 2009 г. снизилась на 12,1% - с 6604,3 грн. до 5808 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе девелоперской компании «Макрокап Девелопмент Украина» (МКДУ, Харьков).

Согласно сообщению, стоимость жилья премиум-класса на первичном рынке Харькова в прошлом году снизилась на 22,8% - с 19094,5 грн. до 14750 грн. за 1 кв. м.

При этом жилье бизнес-класса в 2009 году снизилось в цене на 14,4% - с 11228,9 грн. до 9614 грн./кв.м.

В компании отметили, что в 2009 году снижение цен было равномерным, а прошедшей осенью в эконом-сегменте даже наметилась тенденция небольшого роста.

Руководитель департамента по работе с инвесторами компании «Макрокап Девелопмент Украина» Алина УСАЧЕВА отметила, что потерявший в цене менее других «эконом-класс» являлся лидером по количеству сделок на харьковском рынке недвижимости.

«Те застройщики, которые имели в своём портфеле объекты эконом-класса высокой степени готовности, проявили наибольшую «кризисоустойчивость». Однако развитие этого сегмента, как и бизнес-класса во многом зависит от уровня ипотечной поддержки. Без кредитной подпитки спрос на жильё «эконом» при продолжающемся снижении платежеспособности населения будет сокращаться. Кстати, именно отсутствие ипотеки стало одной из главных причин снижения спроса на «бизнес-класс», - сказала она.

Среди главных тенденций прошлого года А.УСАЧЕВА назвала сокращение почти на треть числа операторов на рынке первичной недвижимости и уменьшение количества проектов в их портфелях, а также снижение почти вдвое количества строящихся объектов, что уже в 2010 году повлечёт за собой определенный дефицит предложения.

А.УСАЧЕВА считает, что для возрождения строительной отрасли, в первую очередь, необходима стабилизация экономической ситуации в стране, а также внедрение государственных программ по поддержке жилищного строительства для населения.

Справка УНИАН. ООО «Макрокап Девелопмент Украина» – девелоперская компания, созданная в 1997 году в Харькове. Компания первой в городе занялась строительством жилья бизнес-класса. Специализируется на девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении недвижимостью. В компании работает около 500 человек.