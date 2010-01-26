Украинцам в 2009 г. назначены 143,4 млн. грн. субсидий по квартплате

В январе-декабре 2009 года жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 143,4 млн. грн., что на 15,1 млн. грн. больше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 124,4 млн. грн., в сельской – 19 млн. грн.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг были назначены 1249,3 тыс. семей (89,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 997,4 тыс., в сельской – 251,9 тыс. По сравнению с 2008 годом, количество семей, которым назначили субсидии, уменьшилось на 175,3 тыс. (12,3%).

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одну семью в декабре 2009 г. увеличился, по сравнению с декабрем 2008 г., на 14,3% - до 156,5 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидии назначался в Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областях (224,7 и 203,2 грн.), наименьший – в Киеве и Севастополе (66,3-84,9 грн.).