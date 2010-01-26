Кабмин выделил Минрегионстрою 89,8 млн. грн. на погашение долгов за строительство объектов в регионах

Киев. 26 января. УНИАН. Кабинет Министров Украины по состоянию на 1 января 2010 года выделил Министерству регионального развития и строительства за счет средств Стабилизационного фонда 89 млн. 850 тыс. грн. для погашения задолженности за фактически выполненные в 2009 году работы на объектах социально-экономического развития регионов.

Об этом говорится в постановлении №46 от 20 января т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, средства направляются на погашение задолженности, которая образовалась на 1 января 2010 года за фактически выполненные в 2009 году работы на объектах социально-экономического развития регионов по бюджетной программе «Реализация инвестиционных проектов социально-экономического развития регионов».

Главным распорядителем средств Стабфонда является Минрегионстрой.

Правительство поручило Госказначейству перечислить средства в первом квартале этого года.