КНР намерен развивать рынок недвижимости

Правительство Китая намерено увеличить национальный ВВП в 2010 году за счет развития рынка недвижимости, сообщает деловой журнал ChinaPRO, сообщает k2kapital.

В декабре минувшего года, в 70 крупных и средних городах КНР был зафиксирован рост цен на уровне 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и на 1,5% по сравнению с ноябрем 2009 годом. В пятерку городов с наиболее быстрым ростом цен на новые жилые дома вошли Гуанчжоу (19,9%), Цзиньхуа (14,9%), Шэньчжэнь (14,3%), Хайкоу (13,4%) и Пекин (13,2%).

Лишь в одном из 70 городов, Таншане, цена на жилье упала на 2%. В то же время, цена на офисные здания в Китае выросли в среднем на 6,4%, на бизнес-центры – на 2,7% (по сравнению с декабрем 2008 года).