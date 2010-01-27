Премьер поручила госказначейству ускорить проплаты во Львове

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственному казначейству Украины ускорить проплаты во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, вчера состоялся телефонный разговор между городским головой Львова Андреем САДОВЫМ и премьером Ю.ТИМОШЕНКО. Она попросила мэра дать детальную информацию о проблемах в городе с проплатами через казначейство. После полученной информации Ю.ТИМОШЕНКО поручила Государственному казначейству ускорить проплаты.

Городской голова Львова попросил Ю.ТИМОШЕНКО взять под личный контроль вопрос с проплатами через Государственное казначейство.

Как отмечается в сообщении, по поручению премьер-министра состоялся телефонный разговор городского головы с руководителем Государственного казначейства Татьяной СЛЮЗ, которая заверила А.САДОВОГО, что вопрос будет решен быстро.

«Это хорошо, что есть внимание. Я думаю, что это позволит решить проблему с блокированием проплат. Несмотря на это, мы держим вопрос на ежеминутном контроле и будем информировать о ходе событий премьер-министра», - отметил А.САДОВЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 января директор Департамента финансовой политики Львовского городского совета Олег ИЩУК заявил, что Львов оказался на грани дефолта из-за блокирования средств городским управлением Государственного казначейства. Общая сумма, которую госказначейство задолжало городу, превышает 130 млн. грн.