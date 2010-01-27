Россияне купили за рубежом жилья свыше 11 млрд. долларов

Общий объем средств, потраченных россиянами в 2009 году на приобретение жилья за рубежом, составил 11,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в обзоре департамента зарубежной недвижимости агентства недвижимости DOKI.

По данным агентства, самыми популярными странами среди российских покупателей жилой недвижимости по итогам 2009 года стали Болгария, Испания, Турция, США и Израиль, передает Лента.ру.

На долю болгарской жилой недвижимости в минувшем году пришелся 21% обращений со стороны клиентов DOKI. Средняя сумма сделки с жильем в Болгарии составляет 42 тыс. евро.

Приобрести квартиру или дом в Испании хотели 17% покупателей. Средняя сумма сделки за год снизилась на 62% - до 178 тыс. евро. На долю турецкого жилья пришлось 12% запросов (средняя сумма сделки - 108 тысяч евро), на недвижимость в США — 10% (стоимость жилья - от 50 тысяч долларов). Израильская недвижимость заняла пятое место в рейтинге предпочтений покупателей (9% запросов, средний размер сделки - 167 тысяч долларов).

Далее по популярности следуют: Италия (5,8%), Чехия – (4,9%), Германия – 4,6%), Хорватия и Черногория (по 3,6%), Кипр (3,4%), Франция (3,1%), ОАЭ (2,8%), Великобритания (1,8%) и Финляндия (0,8%).

По данным компании "МИЭЛЬ-Distant Property Management", рейтинг популярности зарубежного жилья среди россиян также возглавляет недвижимость Болгарии. На втором месте по количеству запросов оказалась Турция, третью позицию поделили Испания и Украина. Далее расположились Германия, Франция, Австрия, Кипр, ОАЭ, Израиль.