Стоимость офисов на вторичном рынке Киева снизилась

Стоимость офисов на вторичном рынке Киева в 2009 г. снизилась на 29,1%, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно сообщению, в декабре 2009 г. стоимость офисных помещений снизилась на 0,2% - до 2 685 долл./кв. м, а за период с августа 2008 года по декабрь 2009 года снижение цен составило 35% (1 447 долл./кв. м).

По данным портала, с августа 2008 г. по декабрь 2009 г. количество предложений увеличилось на 61,7% (или 584 ед.), с декабря 2008 г. по декабрь 2009 г. количество предложений увеличилось на 3,9% - до 1 523 единиц. При этом, с декабря 2007 г. по декабрь 2009 г. количество предложений увеличилось на 113,3% (или 809 единиц), а средняя цена офисов снизилась на 26,6% (973 долл./кв. м).

Аналитики отметили, что на протяжении 2009 года во всех районах Киева наблюдалось снижение уровня цен на офисные помещения, выставленные на продажу. Меньше всего за год потеряли в цене офисные помещения, расположенные в Днепровском и Деснянском районах, – 23% и 24,4% соответственно, более 35% - в Дарницком и Святошинском районах.

В отчете также говорится, что средняя арендная ставка офисных помещений в декабре 2009 г. снизилась на 2,1% и составила 18,8 долл./кв. м. С начала года уровень цен на аренду офисных помещений снизился на 30,9%, а с декабря 2008 г. – на 32,8%.

При этом с декабря 2007 г. по декабрь 2009 г. количество офисов, предлагаемых в аренду, увеличилось на 47,6% (на 2 823 единиц), а усредненная цена за этот период снизилась на 18,5% (или 4 долл.).

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1 523 объекта, выставленных на продажу, средней площадью 226 кв. м, 8 758 объектов, предлагаемых в аренду, средней площадью 210 кв. м.