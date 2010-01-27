«Пассивные» дома в Украине. Что это?

Министерство регионального развития и строительства Украины разработало рекомендации по внедрению в Украине проектов домов с минимальным энергопотреблением («пассивных» домов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра регионального развития и строительства Украины Василия КУЙБИДЫ, Украине необходимо активизировать государственную политику по сокращению потребления энергоресурсов в таких важных и энергоемких секторах, как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

Министр отметил, что при рассмотрении предложений местных органов исполнительной власти относительно инвестиционных проектов по энергоэффективности будет предоставляться преимущество в финансировании именно таким проектам.

В.КУЙБИДА также сообщил, что в этом году будет проведен архитектурный конкурс на проект «пассивного» дома с использованием современных энергосберегающих технологий, по результатам которого будут разработаны предложения по проведению в регионах работ по проектированию демонстрационных (пилотных) проектов и их реализации с целью внедрения строительства в городах и селах Украины жилых и общественных «пассивных» домов.

Министр напомнил, что ОАО «КиївЗНДІЕП» разработал экспериментальный проект 5-этажного многоквартирного энергоэффективного жилого дома для строительства в Киеве, программа экспериментальных исследований которого одобрена решением Научно-технического совета Госстроя (сегодня – Минрегионстрой).

Этот проект министерство предложило рассмотреть местным властям с целью организации строительства в регионах демонстрационного энергоэффективного дома.