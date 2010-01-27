УЕФА положительно оценил подготовку объектов Евро-2012

Эксперты УЕФА, которые сейчас находятся в Украине, дают в целом положительную оценку хода подготовки объектов Евро-2012, но отмечают существование определенных рисков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО по результатам совместной работы с экспертами.

По его словам, за несколько дней было детально проанализировано состояние подготовки стадионов и другой инфраструктуры во Львове, Харькове и Киеве.

«В целом мы представили прогресс, который есть за последние два месяца со времени последнего визита экспертной группы УЕФА. В целом есть положительная оценка», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В то же время министр отметил, что эксперты назвали и определенные риски. «УЕФА отмечает несколько рисков. В первую очередь, это бесперебойное, стабильное финансирование всех объектов Евро-2012, в первую очередь стадионов - НСК «Олимпийский», а также в Харькове, Львове, где государство является соинвестором», - сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, правительство Украины в этом направлении уже предприняло первый шаг, и на спортивную инфраструктуру Евро-2012 выделены первые 50 млн. грн. для НСК «Олимпийский».

«Я верю, что отчеты по Украине будут положительными», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.