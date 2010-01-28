Knight Frank: Элитное жилье в Киеве подешевеет на 5%

Стоимость элитного жилья в Киеве в первом полугодии т.г. снизится на 5%.

Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, с восстановлением политического баланса и определением дальнейшего курса экономического развития страны намечается активизация и бизнес-среды, что благотворно повлияет на динамику и объем продаж в элитном сегменте жилья.

Аналитики компании считают, что при условии сохранении общего тренда на

восстановление экономики, во II полугодии 2010 года можно прогнозировать

положительную динамику средних цен в сегменте за счет активизации продаж, а

также благодаря возобновлению строительства замороженных объектов и

выходе нового предложения.

При этом на вторичном рынке элитного жилья ценовое предложение будет характеризоваться сильной дифференциацией. В частности, на качественные квартиры в домах с хорошим месторасположением, видовыми характеристиками, рациональными планировочными решениями можно ожидать роста цен. При этом стоимость переоцененных квартир значительно снизится.

По данным компании, в 2009 году рынок элитной жилой недвижимости Киева впервые, после 8 лет стабильного роста, продемонстрировал падение средних цен. В первичном сегменте снижение было зафиксировано на уровне 16%, вторичный рынок пострадал сильнее – снижение средних цен составило 22,2%.

Максимальное падение цен на первичном рынке элитной недвижимости произошло в I квартале 2009 года – цены снизились на 20%. Во втором квартале 2009 г. снижение цен активизировало спрос – стоимость жилья выросла на 6,7%. В третьем-четвертом кварталах прошлого года стоимость жилья колебалась в пределах 3-4% за квартал.

В отчете отмечается, что в 2009 году в столице было введено четыре жилых дома в элитном сегменте: ЖК «Альпийский», клубный дом по ул. Глазунова, дом по ул. Грушевского, 9-а, ЖК «Диамант».

В этом году на этапе строительства находятся 8 жилых комплексов: ЖК Fresco Sofia на 45 квартир, клубный дом по ул. Мичурина на 7 квартир, клубный дом «Residence M27» на 8 квартир, клубный дом по ул. Десятинной на 9 квартир, ЖК «Липська вежа», «Воздвиженка», Botanic Paradise, Crystal Park.

Генеральный директор Knight Frank Ярослава ЧАПКО отметила, что основная проблема в элитных домах – слишком большие площади квартир (250-400 кв. м), которые мало востребованы. Поэтому в этом году следует ожидать реконцепции ряда элитных жилых проектов с целью уменьшения площадей предлагаемых квартир.

В то же время руководитель отдела консалтинга Knight Frank Наталья ПРОНИНА считает, что наиболее востребованным в течение следующих 2-3 лет будет формат клубных домов, поскольку их строительство менее затратно по финансам и времени, а небольшое количество апартаментов обеспечивает их более быструю реализацию и выход из проекта.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.