«Укрспецпромпроект» станет инвестором реконструкции

Днепропетровский горсовет на конкурсе 27 января определил инвестора для комплексной реконструкции жилого квартала в центре города, в районе проспекта Кирова.

Как сообщили УНИАН в горсовете, победителем конкурса названа компания «ООО «Укрспецпромпроект» (Днепропетровск).

Инвестор, согласно условиям конкурса, обязан реконструировать устаревший жилой фонд квартала общей площадью 70 гектаров.

Проект планируется реализовать до 2020 г. В рамках реализации проекта планируется выполнить противооползневые работы и создать рекреационно-ландшафтную зону в прилегающем к проспекту Кирова парке им. Ленинского комсомола. При этом предполагается снести 150 тыс. кв. метров жилья и построить более 1 млн. кв. метров нового жилья.

На реконструкцию квартала инвестор намерен привлечь около 1 млрд. евро.