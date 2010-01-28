Микрорайон «Подолье» в Виннице построят до 2013 года

В Виннице строительный концерн «Подолье» планирует завершить застройку жилого микрорайона «Подолье» до 2013 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что проектировщики приступили к работам в восьмом, последнем, квартале жилого района «Подолье». «Годом завершения строительства нового микрорайона станет 2013 год», - сказано в сообщении.

Заместитель генерального директора концерна «Подолье», архитектор Юрий ПЛЯСОВИЦА отметил, что 80% квартир в восьмом квартале будут иметь площадь 45-60 кв. м. «Именно такие квартиры сегодня пользуются спросом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, строительство жилого микрорайона «Подолье» в Виннице концерн «Подолье» начал в 2003 году. Проект микрорайона предусматривает строительство 4600 квартир. Район рассчитан на 15 тыс. жителей. Социальная инфраструктура предусматривает охрану территории, магазины, парикмахерские, аптеки, филиалы банков, детские игровые площадки, школу, два детсада.

Справка УНИАН. Концерн "Подолье" создан в декабре 2004 года на базе винницкого предприятия "СМУ-3". В состав концерна входят 17 организаций, в частности, 4 завода железобетонных конструкций, ЖЭК, автотранспортное предприятие и предприятия стройиндустрии.