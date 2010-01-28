МинЖКХ рекомендует пострадавшим от гололеда киевлянам судиться с КГГА

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рекомендует киевлянам, получившим травмы из-за неубранных от снега и льда территорий, обращаться в суды с исками к Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Всех людей, которые пострадали, прошу на коленах, – не прощайте. Если вы сломали руку, упали, получили какой-то моральный, физический ущерб, обращайтесь в суд, защищайте свои интересы... Нужно научить муниципалитеты, что они должны отвечать за все это», – сказал он.

Также министр посоветовал обращаться в суд автомобилистам, если их машина попала в аварию из-за гололеда.

В свою очередь, первый заместитель министра по вопросам ЖКХ – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК добавил, что тем, кто подаст в суд на Киевскую горадминистрацию, инспекция готова предоставить письменное заключение о том, что причиной увечий стало невыполнение действующего законодательства, что даст возможность истцу выиграть суд.

По данным министерства, за период непогоды в травмпункты Киева обратилось почти 10 тысяч человек, которые получили травмы на обледенелых дорогах и тротуарах города.