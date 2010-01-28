Перерасчет за неуборку снега снизит квартплату на 10-20%

Перерасчет, который должны провести столичные ЖЭКи за непредоставленные или предоставленные не в полном объеме услуги по уборке снега с придомовых территорий, снизит квартплату на 10-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, средний тариф по квартирной плате в Киеве составляет 3,50 грн./кв. м, затраты на уборку прилегающей территории в этом тарифе составляют 30-40%.

«Но учитывая то, что в Киеве действует 70-процентный тариф, то в среднем это 2,40 грн./кв. м. Соответственно, сумма (перерасчета – УНИАН) будет меньше. Недостающие 30% ЖЭКам должна была возместить Киевская горадминистрация, но ни один ЖЭК возмещения не получил. Поэтому речь будет идти только о том, сколько средств в тарифе по конкретному дому заложено на подготовку к зиме и уборку прилегающей территории… Этот перерасчет может составлять в одном квадратном метре от 10% до 20%, возможно, там, где ничего не делали, – до 30% от квартирной платы», – пояснил А.МАЗУРЧАК.

Он уточнил, что перерасчет необходимо провести за 6 дней декабря (с 25 декабря 2009 года – период начала гололедицы) в счет будущих платежей. «В январе нужно ждать платежку, в которой должно быть конкретно написано, что такая-то сумма идет на уменьшение квартирной платы и обслуживания прилегающей территории», – добавил первый замминистра.

В свою очередь, министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО добавил, что «если у вас не убран дом и двор и квартира площадью 60 кв. м, это (сумма перерасчета – УНИАН) может составить 20 грн.».

По данным начальника Госжилкоммунинспекции, если оценивать сумму перерасчета за непредоставленные услуги по уборке снега в целом по Киеву, то «это очень большие средства». По его расчетам, если делать перерасчет даже по 10 грн. от квартплаты в месяц, учитывая, что в Киеве 10 тысяч домов, а в каждом доме по 70-100 квартир, то общая сумма будет составлять миллионы гривен.

А.МАЗУРЧАК добавил, что все столичные ЖЭКи заложили средства на уборку прилегающей территории и большинство – на подготовку к зиме, однако они были использованы «по-разному».

По данным министерства, на сегодняшний день решение о перерасчете приняли шесть районов Киева: Голосеевский, Оболонский, Шевченковский, Соломенский, Днепровский. В других районах решения находятся в процессе подготовки.

Министр по вопросам ЖКХ напомнил, что 24 декабря 2009 года Кабмин принял постановление «Об утверждении Порядка проведения перерасчетов размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их непредоставления или предоставления не в полном объеме, снижения их качества», которое содержит детальный перечень случаев, в которых должен проводиться перерасчет, условия его проведения, а также порядок оформления акта-претензии.

Он призвал киевлян актировать все непредоставленные услуги, делать фотоматериалы и требовать перерасчета квартплат. «Акт, подписанный преобладающим большинством жителей домов, является тем документом, который позволит вам требовать перерасчета. Если количество таких актов, фотоматериалов будет критическим в Киеве, думаю, что никуда не денется муниципалитет и это сделает», – подчеркнул А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он добавил, что поручит Госжилкоммунинспекции обеспечить ЖЭКи формами актов. «Мы обяжем ЖЭКи, чтобы копии актов были у них», – сказал министр ЖКХ.

Акт-претензию с подписями большинства жителей домов, фотоматериалы необходимо передать в ЖЭК, отправив копии в районную и государственную администрации. В случае, если на претензии не будет реакции, министр рекомендовал обращаться в Госжилкоммунинспекцию, которая будет контролировать процесс перерасчета.