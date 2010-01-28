Муниципалитеты должны создать объединения совладельцев домов

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало законопроект, которым предлагается обязать муниципалитеты создать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) в каждом доме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Главное, что мы должны сделать – за год автоматически поручить и обязать муниципалитеты зарегистрировать по каждому многоквартирному дому юридическое лицо под названием ОСМД, которое само будет определять, какие услуги оно заказывает в ЖЭКе или в другой компании, как этими услугами оно может само себя обеспечить», - сказал он.

Главной причиной «ледяного плена», в котором оказались жители Киева, А.КУЧЕРЕНКО считает неэффективность управления жилищно-коммунальным хозяйством и жилым фондом.

«Система управления - тупиковая и нужно ее менять», - сказал он.

По мнению министра, нужно разорвать «порочный круг», когда коммунальный ЖЭК сам заказывает услугу, предоставляет и контролирует ее, в результате чего люди получают некачественные коммунальные услуги.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что коммунальный ЖЭК не может провести перерасчет оплаты коммунальных услуг, поскольку он «сам себя должен оштрафовать».

«Мы бессильны перед коммунальным ЖЭКом», - добавил он.

Министр считает, что следует демонополизировать услуги, которые предоставляют ЖЭКи, и в качестве альтернативы предлагает создание ОСМД.

«Я вас уверяю, что такую примитивную услугу, как уборка домов и дворов, мы можем без ЖЭКов значительно эффективнее и экономнее выполнять. Или заставить ЖЭК выполнять эту функцию. Но тогда мы будем понимать, что ОСМД обеспечивает наши права по контролю за этими услугами, по заказу услуг и по расчетам за услуги», - пояснил он.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что министерство пока не подает законопроект на рассмотрение Верховной Рады, потому что сегодня это «бесперспективно».

«Как только я почувствую, что в Верховной Раде есть понимание, готов буквально за неделю-две передать этот законопроект, принимать его и двигаться дальше. Без принятия этого законопроекта дальнейший ход реформ будет просто остановлен», - считает министр ЖКХ.