Кабмин создал рабочую группу по строительству стадиона во Львове

Кабинет министров Украины 27 января т.г. принял решение о создании Межведомственной рабочей группы по вопросам строительства стадиона во Львове по ул. Стрыйской – Кольцевой дороге.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Согласно сообщению, председателем рабочей группы назначен вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, решение обусловлено тем, что есть определенные предостережения по выполнению графика строительно-монтажных работ во Львове.

"Такая позиция основывается на позитивном опыте деятельности подобной межведомственной рабочей группы по вопросам реконструкции НСК "Олимпийский". Благодаря обеспечению постоянной правительственной координации работ на киевском стадионе удалось решить пакет сложных вопросов и получить одобрительную оценку экспертов УЕФА по внедренной схеме управления проектом. Соответствующие задания будут стоять и перед новосозданной группой для координации работ на стадионе во Львове, где государство выступает как соинвестор и финансирует 45% стоимости проекта", - сказал министр.

"Я уверен, что мы наверстаем упущенное", - добавил он.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что главным заданием межведомственной рабочей группы является объединение интересов заказчика, генерального подрядчика с рекомендациями независимых консультантов по строительству стадиона в соответствии с требованиями УЕФА.