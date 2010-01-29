Knight Frank сдала в аренду 1,3 тыс. кв. м офисных площадей

Компания Knight Frank LLC Ukraine в декабре 2009 года сдала в аренду 1,3 тыс. кв. м офисных площадей сети супермаркетов Novus в торгово-офисном центре (ТОЦ) «Профитек» на Московском проспекте в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в ТОЦ расположится центральный офис сети супермаркетов Novus.

Компания Knight Frank LLC Ukraine в данной сделке представляла интересы собственника.

Справка УНИАН. Розничная сеть Novus основана в 2008 году бывшими владельцами компании "Сандора" – Игорем БЕЗЗУБОМ и Раймондасом ТУМЕНАСОМ.

На сегодняшний день в Украине сеть владеет 14 супермаркетами в Крыму, Западной Украине и Киеве.

Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.